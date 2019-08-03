حريق بالطابق الثالث في مستشفى الطفل غربي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق في الطابق الثالث بمستشفى الطفل غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا اندلع، اليوم، في الطابق الثالث لمستشفى الطفل في منطقة الاسكان غربي العاصمة بغداد".

وأضافت المديرية، أن "ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وشرعت في اخماده"، مشيرا الى "حدوث خسائر مادية فقط حتى الآن".