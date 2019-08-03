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حريق بالطابق الثالث في مستشفى الطفل غربي بغداد

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق في الطابق الثالث بمستشفى الطفل غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقا اندلع، اليوم، في الطابق الثالث لمستشفى الطفل في منطقة الاسكان غربي العاصمة بغداد".

 

وأضافت المديرية، أن "ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وشرعت في اخماده"، مشيرا الى "حدوث خسائر مادية فقط حتى الآن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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