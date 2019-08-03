2019-08-03 | 13:04
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استذكر وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، حفل افتتاح ملعب النجف الدولي وسبب غضب الجماهير في الملعب حينها.
ونشر عبطان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "سألني أحد المسؤولين لماذا كان الجمهور غاضبا في افتتاح ملعب النجف؟ فأجبته: لقناعتهم الراسخة بمظلوميتهم وعدم رضاهم، فهم لايهتفون ضد شخص معين، وعلينا التفكير بحلول عملية صادقة، تلبي طموحاتهم في بناء بلد حضاري ينعم شعبه بالرفاهية والعيش الكريم".
وذيل تغريدته بهاشتاغ: "#المسؤولية_أمانة".
جدير بالذكر أن حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء الدولي، أثار ردود فعل متباينة بين إعجاب بالتنظيم وبين "اتهامات بانتهاك قدسية" المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتزامن مع حادثة غرب آسيا.. عبطان يستذكر افتتاح ملعب النجف وسبب غضب الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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