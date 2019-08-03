القبض على متهم قَتل ابنة عمه سنة ٢٠١٦ في المانيا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم على قتل ابنة عمه خلال حفل زفاف سنة ٢٠١٦ في دولة المانيا بسلاح نوع مسدس، وبعدها لاذ بالفرار الى ايطاليا ثم اليونان ثم تركيا واستقر في محافظة دهوك بمطقة زاخو تحديدا".واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "حسب التوجيهات الصادرة بتفعيل اوامر القبض القديمة بحق المطلوبين، تم تشكيل فريق عمل من قبل قيادة شرطة بغداد بالتنسيق مع امن اقليم كردستان واطلاع الاقليم على القضية".

وتابع، "تم القاء القبض على المتهم في زاخو وجلبه الى بغداد من قبل مفارز القيادة، واعترف صراحة بجريمته".