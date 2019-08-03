أفاد مصدر امني، السبت، باعتقال متهم قام بقتل ابنة عمه سنة ٢٠١٦ في المانيا، مبينا أن عملية الاعتقال تمت في دهوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم على قتل ابنة عمه خلال حفل زفاف سنة ٢٠١٦ في دولة المانيا بسلاح نوع مسدس، وبعدها لاذ بالفرار الى ايطاليا ثم اليونان ثم تركيا واستقر في محافظة دهوك بمطقة زاخو تحديدا".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "حسب التوجيهات الصادرة بتفعيل اوامر القبض القديمة بحق المطلوبين، تم تشكيل فريق عمل من قبل قيادة شرطة بغداد بالتنسيق مع امن اقليم كردستان واطلاع الاقليم على القضية".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "حسب التوجيهات الصادرة بتفعيل اوامر القبض القديمة بحق المطلوبين، تم تشكيل فريق عمل من قبل قيادة شرطة بغداد بالتنسيق مع امن اقليم كردستان واطلاع الاقليم على القضية".
وتابع، "تم القاء القبض على المتهم في زاخو وجلبه الى بغداد من قبل مفارز القيادة، واعترف صراحة بجريمته".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم قَتل ابنة عمه سنة ٢٠١٦ في المانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.