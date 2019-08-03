بعد انسحابها من معاهدة روسيا.. واشنطن تستعد لاختبار صاروخ بقدرات نووية

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الولايات المتحدة تستعد لاختبار صاروخ بقدرات نووية، بعد تمزيق واشنطن وموسكو لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية التي وقعت إبان الحرب الباردة.

وتثير الخطوة التصعيدية المخاوف بشأن سباق تسلح بين قوى عالمية غير مقيدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية خلال تقريرها المنشور، السبت، إلى أن أمريكا تخطط لاختبار نموذج أولي لصاروخ كروز متوسط المدى خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي خطوة واشنطن بعد انتهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي ألزمتها وموسكو، بالتخلص من الصواريخ الأرضية ذات القدرات النووية من أوروبا إبان الحرب الباردة.

ومنذ ستة أشهر، أعلنت واشنطن عزمها الانسحاب من المعاهدة، متهمة موسكو بتصنيع صواريخ لا تتوافق مع أحكامها.

وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي، الجمعة، بعد رفض روسيا تغيير مسارها.

لكن في المقابل، قالت الأخيرة إن المعاهدة انتهت "بمبادرة من الولايات المتحدة"، متهمة واشنطن بالسعي منذ البداية للانسحاب من المعاهدة، حتى يتسنى لها تطوير أسلحة جديدة.

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والمعاهدة، التي وقعها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفياتي ميخائيل جورباتشوف عام 1987، تمنع كلا الجانبين من نشر صواريخ أرضية في أوروبا خلال نطاق ما بين 310 و3400 ميل.

وكانت قد جاءت نتيجة مخاوف من ضربة نووية في القارة الأوروبية إبان الحرب الباردة.

وفي 2014، نشرت واشنطن لأول مرة تقييمًا يشير لخرق روسيا للمعاهدة من خلال تطوير صاروخ محظور يمكن أن يهدد العواصم الأوروبية من الأراضي الروسية.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة لن تظل طرفًا في المعاهدة التي خرقتها موسكو عن عمد".

وأعرب مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من أن تصبح أوروبا ساحة لنشر الصواريخ النووية.

وألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج باللوم على روسيا في انتهاء المعاهدة، مؤكدًا أنهم لا يريدون سباق تسلح جديد.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إنه يتطلع لإبرام معاهدة جديدة مع كل من روسيا والصين".

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية شاركت بالفعل في حوارات مع روسيا بشأن الاتفاق النووي "حتى يمكنهم التخلص من بعض (الأسلحة النووية)، وتخلصنا من البعض"، وأن "بالتأكيد علينا ضم الصين في مرحلة ما".