الان تتابع باكستان تتهم الهند باستخدام قنابل عنقودية ضد المدنيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
اتهم الجيش الباكستاني اليوم السبت نظيره الهندي باستخدام القنابل العنقودية لاستهداف المدنيين على طول خط المراقبة الذي يقسم اقليم كشمير إلى شطرين،يخضع احدهما لباكستان والأخر للهند.
وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش، في بيان نقلته شبكة”جيو نيوز” اليوم “هذا انتهاك لاتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف البيان “استهدف الجيش الهندي في ليلة 30 تموز/يوليو المواطنين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال في وادي نيلوم من خلال المدفعية باستخدام الذخيرة العنقودية”.
وأضاف “اثنان من المدنيين، من بينهم صبي عمره أربع سنوات استشهدا، بينما أصيب 11 بجروح خطيرة”.
وتابع البيان هذا الانتهاك الهندي الصارخ لجميع المعايير الدولية، يكشف الشخصية الحقيقية للجيش الهندي ومكانته الأخلاقية .
وذكر البيان أن الوقت قد حان لكي يلاحظ المجتمع الدولي هذا الانتهاك الصارخ الهندي للقوانين الدولية بشأن استخدام الذخيرة العنقودية التي تستهدف المواطنين الأبرياء.
يذكر أن باكستان والهند خاضتا حربين بشأن إقليم كشمير.
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