ترند الموجز || 2000 جنيه لعقد الزواج الجديد .. فستان ديانا كرزون يشعل الغضب في الأردن .. موعد حذف غير المستحقين للدعم من التموين

الموجز

قام مجلس النواب، خلال انعقاده الرابع، بتمرير مجموعة من التشريعات الهامة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالزيادات على توثيق الأوراق والشهر العقاري.

وأقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الزيادات على رسوم تحصيل توثيق الطلاق والتوكيلات، وترجمة العقود.

1- يحصل رسم ثابت بقيمة:

-50 جنيها على الطلاق

- 20 جنيها على الإقرار بإنقاص العدة أو الحضانة أو الرجعة

- 30 جنيها على النفقة أو سقوطها أو تحملها

- 15 جنيها على الإقرار بأي أمور زوجية

- 15 جنيها عمل توكيل زوجية أو إلغائه

- 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج أو الطلاق إذا كان الطرفان أجنبيين

- 200 جنيه على ترجمة العقود

- جنيه واحد على كل إجراء مقابل تحسين الخدمات

- 100 جنيه على قيد أو فسخ حق أو إشهار

فستان «ديانا كرزون» المثير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن .. وأول تعليق من المطربة الشهيرة

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضجة واسعة بظهورها في فستان جريء بمهرجان جرش، بدا وكأنه يكشف ملامح جسدها بشكل مثير وواضح وفق ما نشرته ارم نيوز.

غير أن الفستان في الحقيقة ليس شفافًا رغم أنه يوحي بذلك، وقالت كرزون لموقع فوشيا إنه من تصميم بدور الحبيب.

Advertisements

وقد اتهمها النائب صالح العرموطي خلال إحدى جلسات البرلمان الأردني بأنها "تكسر التقاليد الأردنية" بثوبها الفاضح بحسب ما نشرته العربية .

وكانت كرزون ارتدت للمناسبة ثوباً "بيج" مطرزاً باللون الفضي يحمل توقيع المصممة بدور الحبيب يرافقه "كاب" مطرّز أيضاً.

وقد تم تبطين الثوب بقماش "بيج" جعل بعض الناظرين إليه يظنون أنه شفاف ويترك المجال لظهور جسدها العاري تحته.

من جانبها لم ترغب النجمة ديانا كرزون بالتعليق على هذه الاتهامات الباطلة التي وجّهت إليها، والتي قالت عنها إنها مثيرة للضحك، وكشفت عن أنها تأكدت من أن الثوب غير شفاف حتى عند وقوفها في الشمس.

التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين للدعم

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

وأشار الوزير إلى أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي ٨٦ مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي ٨٩ مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، بحسب تعبيره، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ ٨٩ مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه.​