2000 جنيه لعقد الزواج.. اعرف قيمة الرسوم والتوثيق الجديدة على العقود

صدى البلد

قام مجلس النواب، خلال انعقاده الرابع، بتمرير مجموعة من التشريعات الهامة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالزيادات على توثيق الأوراق والشهر العقاري.

وأقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الزيادات على رسوم تحصيل توثيق الطلاق...