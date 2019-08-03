رئيس وزراء أثيوبيا يكشر عن أنيابه ويهدد بقطع «الإنترنت» إلى الأبد

الموجز
قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إنه "إذا استمرت الاضطرابات المميتة في البلاد بالتحريض على الإنترنت، فقد يتم قطع الشبكة العنكبوتية في البلاد "إلى الأبد".
وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا ، أن "إثيوبيا تريد أن تساعد الإنترنت في دفع عجلة التنمية، لكنه حذر من أنها "ليست مياه ولا هواء".
وجاءت هذه التصريحات النارية من آبي أحمد، بعد اغتيال قائد جيش الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ومحاولة انقلاب بإحدى المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وتمت الإشادة برئيس الوزراء لإصلاحات شملت إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ، لكن إغلاق الإنترنت وسط الاضطرابات أثار قلق العديد من الإثيوبيين.
جدير بالذكر أن السلطات الإثيوبية قامت بقطع الإنترنت خلال امتحانات دراسية سابقة.
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