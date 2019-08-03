اشار النائب ​حكمت ديب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "السؤال سيوجه إلى الحكومة ​سعد الحريري​ عبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول تصرف وزير الإتصالات ​محمد شقير​، لكن إثارة الموضوع في الإعلام والتواصل للاسراع بتوقيف عملية الشراء وقد تواصل أحدنا مع وزير المالية بهذا الخصوص وفعلا اوقف عملية الشراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكمت ديب: سنوجه سؤالا للحكومة عن تصرفات وزير الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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