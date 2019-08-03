الان عون: الى متى سنبقى ننتظر بحال عدم اتفاق ارسلان وجنبلاط وما هي الافق؟

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى ان الرئيس ميشال عون مثل كل اللبنانيين يهمه عودة الحكومة الى العمل وحل قضية البساتين، ورئيس الحكومة يريد التوافق على الازمة قبل الذهاب الى الحكومة، والرئيس عون طلب من الحريري الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، والحريري متجاوب الا انه يعطي فرصة اخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الازمة بين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.
وسأل عون في حديث تلفزيوني، الى متى سنبقى ننتظر بحال عدم اتفاق ارسلان وجنبلاط وما هي الافق؟ واعتبر الهدف الاساسي اليوم هو دفع المسار الحكومي والمسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي على ان تحصل المحاسبة، وهناك محاولة لشيطنة القضاء. وشدد على ضرورة ايجاد مخرج وفك حجزها من المشكلة وان يبقى المسار القضائي قائما.
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