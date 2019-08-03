جمعية الأرض تطالب البلديات بتحمل المسؤولية التاريخية لتفادي أزمة نفايات جديدة

طالبت ​جمعية الأرض​- ​لبنان​ رؤساء البلديات وأعضاء المجالس ​البلدية​ في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ بتحمل المسؤولية التاريخية لتفادي أزمة نفايات جديدة في الشوارع بعد شهر من اليوم، وذلك من خلال المشاركة بالحل المقترح من قبل جمعية الأرض - لبنان لإدارة ٣٠٠٠ طن يومياً من ​النفايات​ المنزلية الصلبة.

وأشارت الى ان لا يحتاج الحل المقترح إلى تمويل ولا الى إنشاء مطامر جديدة،

المطلوب هو التالي:

-الطلب من المواطنين رمي الفضلات العضوية فقط في المستوعبات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة مما يساهم في تسبيخ ١٠٠٠ طن من النفايات العضوية يومياً في معملي الكورال وصيدا

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- الطلب من المواطنين رمي المرفوضات فقط في المستوعبات أيام الثلثاء والخميس والسبت مما مساهم بعدم تجاوز الـ ١٠٠٠ طن يومياً من النفايات المطمورة في الكوستابرافا

- تخصيص مساحة في كل بلدية لتكون مركزاً للفرز والتخزين والترحيل مما يساهم بتدوير وتخزين ١٠٠٠ طن يومياً من البلاستيك والورق والمعادن والزجاج والنفايات الموسمية والخطرة.

واعلنت الجمعية ان هذا الحل يؤدي إلى توفير ٧٥ $ بكل طن من النفايات وإطالة عمر ​مطمر الكوستابرافا​ حتى ٦ سنوات وإنقاذ مرفأ الصيادين في الدورا - ​برج حمود​

واعلنت جمعية الأرض - لبنان جهوزيتها لدعم البلديات بالتدريبات والمحاضرات اللازمة وتمنّت على البلديات المؤيدة لهذا الحل الاتصال بجمعية الأرض - لبنان للتوقيع على هذه المبادرة من أجل عرضها على الجهات الحكومية المعنية.