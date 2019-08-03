فادي جريصاتي: قادرون على مجابهة عملية الاحباط التي يحاولون ادخالنا كل يوم فيه

اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى ان "المعركة في الدولة مستمرة في التشريع وفي امور اخرى تعيق مسار الامور بالطريق الصحيح، وشدد على ان الوقت ضيق ويجب الاسراع في اصلاح ما تخرب.

ولفت جريصاتي خلال غداء مع شباب ​التيار الوطني الحر​ في زحلة بحضور النائب ​سليم عون​، الى ان "الحرامي جبان وسنحاول استرداد هيبة الدولة اذ كلنا مسؤولين عن ذلك، واؤكد اننا قادرون على الربح ومجابهة عملية الاحباط التي يحاولون ادخالنا كل يوم فيه".

وشكر جريصاتي ​الشباب​ على هذا العمل الذي يبيض صورة ​لبنان​ الاخضر والنظيف، مذكرا بانه اتى من رحم شباب التيار. واضاف: مدرسة التيار لن تتكرر ونحن اولاد مشروع وليس حسابات خاصة.

بدوره، اكد مسؤول قطاع الشباب في هيئة قضاء زحلة في التيار رامي صدقة ضرورة الاتكال على الشباب لتنظيف الاوساخ في هذا البلد، مشددا على ان الاتكال كبير ايضا على نواب ووزراء التيار، وتوجه للوزير جريصاتي بالقول:"اتكالنا عليكم كبير ونعرف حجم العبء البيئة الملقى على عاتقكم لكننا كلما ثقة بقدرتكم على حل هذا الملف".