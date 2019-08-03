رأى النائب ​هاكوب ترزيان​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اول دخولو مبنى بطولو، والله مش عارف كيف نشكره بدل ما يشلحنا بالمفرق فرد مرة شلفنا بالجملة". وأاشر ترزيان الى ان "أغلى فاتورة إتصالات، حدث ولا حرج عأسعار ​الإنترنت​ والآن جديدنا، مبنى تعويم السوليدير، لا دراسة للجدوى الإقتصادي ولا مواقف، مبارح كنا عالحديدة، هلق صرنا عالحضيض".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: "اول دخولو مبنى بطولو" وزير الاتصالات يريد تعويم السوليدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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