قاسم هاشم: ايقاف خليل شراء مبنى لاحدى شركات الخليوي خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف الهدر

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان ما اقدم عليه وزير المال علي حسن خليل بوقف تنفيذ شراء مبنى لصالح احدى شركات الخليوي والذي صوره الوزير المعني ومن حوله انجاز جبار، خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف الهدر ووضع حد للفساد الظاهر والباطن.
واشار قاسم في تصريح الى "الخليج 365" بعد استقباله وفودا من منطقة العرقوب في منزله في شبعا، الى اننا "اليوم نستمع الى مطالب اهلنا في منطقة حاصبيا والعرقوب والتي هي اكثر من محقة وواجب الحكومة الاستجابة لمطالب الناس وتلبية احتياجات قرى العرقوب الخدماتية، وسنتابع ذلك مع وزراء الخدمات من الأشغال والطاقة الى كل الإدارات ابتداءا من هذا الاسبوع، ولقد انتظرنا إنجاز ونشر الموازنة كي لا يبقى لدى الوزراء اي ذريعة للتهرب من تلبية حاجات هذه القرى".
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