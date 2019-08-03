حب الله التقى القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق ​حسن حب الله​ وفدا مشتركا من القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة.

ودعا المجتمعون إلى "وحدة الموقف الفلسطيني في التصدي للمشروع الصهيو -أميركي لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وإسقاط الدولة وتهجير الفلسطينيين وتذويبهم في مخيمات بعيدة عن ارض فلسطين"، مشددين على "ضرورة تنظيم ​العلاقات اللبنانية الفلسطينية​ بما يخدم مصلحة لبنان وفلسطين وقضية اللجوء ومقاومتها من الناحية القومية والإنساني".

من جهته ثمن الوفد جهود حزب الله ووقوفه إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ ودعمه لحقه في التحرير والعودة وإقامة ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها القدس.