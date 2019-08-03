حب الله التقى القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله وفدا مشتركا من القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة.
ودعا المجتمعون إلى "وحدة الموقف الفلسطيني في التصدي للمشروع الصهيو -أميركي لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وإسقاط الدولة وتهجير الفلسطينيين وتذويبهم في مخيمات بعيدة عن ارض فلسطين"، مشددين على "ضرورة تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية بما يخدم مصلحة لبنان وفلسطين وقضية اللجوء ومقاومتها من الناحية القومية والإنساني".
من جهته ثمن الوفد جهود حزب الله ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لحقه في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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