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تجنيد محامين عرب واجانب ضد وسائل اعلام تركية وقطرية في المحكمة الاوروبية

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توقفت جهات دبلوماسية عربية عند الهدف من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ​ستراسبورغ​ ضد وسائل إعلامية في قطر و​تركيا​ على خلفية مقتل الصحافي ​جمال ​ واستغلالها هذه القضية في وجه مواطني ​​ في الداخل والخارج والنيل من صورتها في المطارات وامام المحافل والمنابر والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

واشارت المصادر الى ان احمد البوقري الذي رفع الدعوى بصفته الشخصية ينشط على خط محكمة ستراسبورغ، حيث جند مجموعة من كبار المحامين الأجانب والعرب "من أجل التصدي لجملة من الحملات التي تشنها اجهزة اعلامية تركية وقطرية".

ولفتت الى ان البوقري يعمل من أجل دفع وسائل الاعلام في قطر وتركيا على تقديم اعتذار من الشعب السعودي وهو لا يريد في الوقت نفسه الحصول على اي تعويضات مالية. واوضحت المصادر ان البوقري أقدم على هذه الخطوة في وجه الإعلام القطري والتركي ليثبت ضعف الإعلام في المملكة وخارجها الذي لم يستطع مواكبة وسائل الإعلام المناوئة لسياسة المملكة والتي لا تزال تعمل بطرق تقليدية ولم تواكب الإعلام الحديث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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