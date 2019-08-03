إيطاليا تعرض المساعدة على روسيا في إخماد حرائق سيبيريا

عرض رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ المساعدة على ​روسيا​ في مكافحة ​حرائق الغابات​ التي طالت مساحات شاسعة في سيبييريا شرقي البلاد.

وذكر كونتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بعد متابعة التقارير التي تتحدث عن الوضع الدراماتيكي في ​سيبيريا​ التي اجتاحتها ​الحرائق​، "عرض على روسيا وضع طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق تحت تصرفها، على أمل أن تعود الأوضاع إلى مجراها الطبيعي قريبا". وأكدت الحكومة الإيطالية أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بهذا العرض.

وجاء عرض كونتي بعد عرض مماثل صدر عن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب آخر الأنباء، بلغت مساحة الحرائق في سيبيريا أكثر من 3 ملايين هكتار، مما اضطر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لإصدار أوامره للجيش بإلحاق 10 طائرات إطفاء و10 مروحيات بطائرات ومعدات ​وزارة الطوارئ الروسية​ المستمرة على مدار الساعة في مكافحة هذه المساحات التي لا تحصى من الحريق.