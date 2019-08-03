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البنتاغون يعلن الاسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا

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أعلن وزير الدفاع الاميركي الجديد ​مارك إسبر​، أن ​الولايات المتحدة​ تريد الاسراع في نشر ​صواريخ​ جديدة في آسيا، خلال الاشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنا، لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة.

وردا على سؤال عن احتمال أن تنشر ​واشنطن​ اسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، أكد إسبر في الطائرة التي تقله الى ​سيدني​ في إطار جولة في آسيا تستمر اسبوعا ان "نعم نريد أن نقوم بذلك في اقرب وقت".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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