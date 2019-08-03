البنتاغون يعلن الاسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا

أعلن وزير الدفاع الاميركي الجديد ​مارك إسبر​، أن ​الولايات المتحدة​ تريد الاسراع في نشر ​صواريخ​ جديدة في آسيا، خلال الاشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنا، لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة.

وردا على سؤال عن احتمال أن تنشر ​واشنطن​ اسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، أكد إسبر في الطائرة التي تقله الى ​سيدني​ في إطار جولة في آسيا تستمر اسبوعا ان "نعم نريد أن نقوم بذلك في اقرب وقت".