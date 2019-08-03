شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يستعد لانتخابات الشيوخ والمحليات بافتتاح مقرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقام اللواء بليغ العنانى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة دمياط، بافتتاح ثانى المقرات لحزب الحرية المصرى بمركز كفر البطيخ بمشاركة المهندس علاء العدوى امين كفر البطيخ.

كما حضر الافتتاح عدد كبير من أعضاء الحزب وعلى رأسهم الامين العام المساعد محمد الهلالى والمهندس محمد أبو سمرة آمين عام دمياط الجديدة، إضافة إلى مشاركة عدد من القيادات السياسية والحزبية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات وكوادر وقيادات الحزب بمحافظة دمياط وجماهير وأهالى كفر البطيخ.

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ووجه الأمين العام للحزب بدمياط التحية للدكتور صلاح حسب الله والنائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد ادريس أمين التنظيم وقيادات الأمانة المركزية للحزب على دعمهم المستمر للحزب بأمانة محافظة دمياط، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عدد من المقرات الجديدة للحزب بمحافظة دمياط.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية افتتاح الحزب لعدد من المقرات المختلفة بمحافظات الجمهورية منها مرسى مطروح.