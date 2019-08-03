شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : مشروع صكوك الأضاحى مبادرة غير مسبوقة للتكافل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع صكوك الأضاحي الذى تقوم به وزارة الأوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب فى مقدمتها ثقة المصريين فى أن أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة والتى تؤكد أن مبدأ التكافل المجتمعى بين المصريين من المبادئ الراسخة فى وجدان وقلوب كل المصريين.

وقال "عامر " أن السبب الثانى لنجاح هذا المشروع هو ثقة القائمين على تنفيذه بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، مؤكدا أنه منذ بدء هذا المشروع لم نسمع عن واقعة فساد واحدة تم ارتكابها فى مشروع صكوك الاضاحى وهو ماكشف عن أصالة معدن الشعب المصري العظيم واستمراره فى المساهمة فى مثل هذه المشروعات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التى لم تشهدها مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر، مشروع صكوك الأضاحى واحدا من أهم المشروعات المجتمعية القائمة على مبدأ التكافل المجتمعى ومساعدة القادرين لغير القادرين بصورة إنسانية رفيعة المستوى، مؤكدا أن هذا المشروع وإقبال المصريين على شراء صكوك أضاحي الأوقاف بهذه القوة أكد للعالم كله ان هناك ثقة كبيرة وغير مسبوقة خاصة فى عهد الرئيس السيسى بين المصريين وجميع مؤسسات الدولة الوطنية.