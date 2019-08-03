شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القصة الكاملة لاعتقال قطر مهندس مصرى شارك فى تأسيس قناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النظام القطرى جبروته، وعجرفته ضد شخصيات كانت قريبة منه، ومارس التسلط ضد شخصيات كانت لها الفضل فى أن تخرج قناة الجزيرة للنور منذ سنوات مضت، حيث واصل تنظيم الحمدين، سياساته التعسفية وانتهاكه لحقوق الإنسان، ليقدم على اعتقال مهندس مصرى، يعد أحد مؤسسى قناة الجزيرة القطرية، وذلك بعد أن أعلن نيته الاستقالة من القناة القطرية القطرية، حيث تم إلقاء القبض عليه دون توجيه اتهامات له واعتقاله فى مكان غير معروف.

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رصد القصة بالكامل، فيديو لمنظمة ماعت لسلام وتنمية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الواقعة تطرقت لها عدة صحف خليجية، التى أكدت اختفاء المهندس المصرى على سالم مؤسس الجزيرة الرياضية، فعلى الرغم من أنه أحد المساهمين بقوة فى منصة قطر الشيطانية إلا أنه نال من الشر جانب، واصفة ما فعلته قطر تجاه المهندس المصرى بالبلطجة التى يمارسها النظام القطرى خارج إطار القانون.

كما كشفت تقارير إعلامية خليجية، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق طالب بانتداب المهندس المصرى على سالم ليساهم فى بناء الجزيرة، وحقق المهندس المصرى إنجازات للجانب القطرى، إلا أنه بعد العديد من السنوات، اختفى المهندس المصرى فى ظروف غامضة بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات القطرية.

ولفتت التقارير الإعلامية الخليجية، إلى أن الأوضاع كانت مستقرة حتى تم افتتاح الجزيرة الرياضية فى نوفمبر 2018، حيث تم تكريمه ثم اختفى بعد أيام قليلة، حيث اعتقلت قطر المهندس المصرى، بعد أن كشف عن رغبته فى مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، حيث أن هذا سبب كافى لقطر لكى تلقى القبض على المهندس وتسجنه وتمنع أسرته من السفر بلا إنسانية.