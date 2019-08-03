خلال 7 أيام.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 4170 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 498 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 535 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 100 قضية في مجال الجمارك، 1018 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
كما تم تنفيذ 1342 حكم قضائي، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (5,016,413,943) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى (733) قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (2,703,669 مليون جنيه).
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