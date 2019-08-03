بعد سرقة موظفة فى الشيخ زايد.. سقوط عصابة "الميكروباص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بسرقة موظفة بالمعاش، بالإكراه فى الشيخ زايد، حيث كون الجناة تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خلال استقلالهم سيارة ميكروباص، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا من موظفة بالمعاش، تفيد أنها استقلت سيارة ميكروباص، يستقلها سائق وشخصين اخرين، وخلال توصيلها هددها أحدهم بسلاح ابيض، واستولى منها على حقيبتها، التى تحتوى على هاتف محمول، وكروت بنكية، وبطاقة تحقيق شخصية.
وبإجراء التحريات، وتتبع خط سير هروب الجناة وتتبعهم، تم العثور على الحقيبة الخاصة بالمجنى عليها ملقاة، أعلى الطريق الدائرى بالهرم، وبداخلها بطاقة تحقيق الشخصية، والكروت البنكية الخاصة بالمجنى عليها.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول، والسلاح المستخدم فى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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