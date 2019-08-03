جامعة سوهاج تشارك الأوقاف مبادرة "صكوك الأضحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ علي محمد رئيس قسم الإرشاد بمديرية الأوقاف، والشيخ عبد الرحمن اللاوي رئيس قسم المساجد الأهلية، وذلك لتبني الجامعة مبادرة وزارة الأوقاف للعمل بنظام "صك الأضحية".

وأكد "عزيز" أن الجامعة تحرص علي المشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات التي يكون هدفها الأول خدمة المجتمع السوهاجي، مشيراً إلى أن العمل بنظام صك الأضحية مبادرة إنسانية خيرية للوصول بلحوم الأضاحى إلى الأسر الأكثر احتياجاً فى قرى المحافظة ونجوعها، والمناطق النائية الأكثر فقراً لكي تحقق الغاية من الأضحية.

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ودعا رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة بشراء مجموعة من الصكوك.

وقال الشيخ علي طيفور إن قيمة الصك تبلغ ١٨٠٠ جنيه، مضيفا أن مشروع صكوك الأضاحي تراعى فيه جميع الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع، ويصل كاملًا إلى مستحقيه الحقيقيين، كما أنه أقل تكلفة.

فيما قال المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، إنه على من يرغب في شراء الصكوك من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، التوجه لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.