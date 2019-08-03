إحصائية سعودية: وصول 821 ألفا و792 حاجًا إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة ،٨٢١ ألفا و٧٩٢ حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها

لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن

٦٥٤ ألفا و٦١٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس ١٦٧ ألفا و١٣٠حاجاً.