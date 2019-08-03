مقتل 3 أشخاص في انفجار غرب أفغانستان

لقي 3 أشخاص حتفهم إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق، اليوم السبت، فيحافلة بمقاطعة "زيندا جان" بإقليم "هيرات" غربي أفغانستان.
وذكرت قناة طلوع الأفغانية أن من بين القتلى حاكم مقاطعة "زيندا جان"، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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