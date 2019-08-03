لقي صحفيان مصرعهما جراء إطلاق النارعليهما في المكسيك، مما رفع ضحايا العمل الصحفي إلى ثلاثة أشخاص خلال أسبوع واحد وإلى تسعة في غضون عام.
قتل خورخي سلستينو رويز الذي كان يعمل لصحيفة "جرافيكو دي كزالابا" اليومية في المدينة.
بدوره، أشار مصدر في الشرطة رفض
وجاء هذا الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال مدير ورئيس تحرير الموقع الإخباري "لافرداد دي زيواتانيخو" إدغار البرتو نافا الذي قتل في ولاية جيريرو (جنوب)، وذلك وفقا لمكتب المدعي العام المحلي.
وتعتبر المكسيك من أكثر الدول خطورة على العاملين في الصحافة، إذ قتل أكثر من مئة صحفي منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 صحفيين في المكسيك خلال أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.