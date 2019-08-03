أضرار وخسائر كبيرة خلفها زلزال إندونيسيا القوي

أصيب أربعة أشخاص على الأقل وتضرر أكثر من 100 منزل بعد وقوع زلزال قوي قبالة جزيرة جاوة في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث اليوم السبت.



وشعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال الذي بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) لفترة وجيزة في بعض المناطق بالقرب من مضيق سوندا.

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وقال اجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن شخصاً واحداً لقي حتفه إثر إصابته بأزمة قلبية خلال الزلزال.

ودفع الزلزال سكان مجمع سكني مرتفع في جاكرتا إلى الخروج منه في ذعر مع تمايل المبنى وسماع صوت تصدع.