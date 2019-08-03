كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعرض المساعدة على روسيا في إخماد حرائق سيبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المساعدة على روسيا في مكافحة حرائق الغابات التي طالت مساحات شاسعة في سيبييريا شرقي البلاد.

وكتب كونتي عبر "تويتر" أمس الجمعة أنه بعد متابعة التقارير التي تتحدث عن الوضع الدراماتيكي في سيبيريا التي اجتاحتها الحرائق، "قرر عرض المساعدة من هيئة الحماية المدنية الإيطالية على روسيا بوضع طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق تحت تصرفها، على أمل أن تعود الأوضاع إلى مجراها الطبيعي قريبا".

وأكدت الحكومة الإيطالية أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بهذا العرض.

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وجاء عرض كونتي بعد عرض مماثل صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب آخر الأنباء، بلغت مساحة الحرائق في سيبيريا أكثر من 3 ملايين هكتار، مما اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصدار أوامره للجيش بإلحاق 10 طائرات إطفاء و10 مروحيات بطائرات ومعدات وزارة الطوارئ الروسية المستمرة على مدار الساعة في مكافحة هذه المساحات التي لا تحصى من الحريق.