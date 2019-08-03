كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إثيوبيا يهدد بقطع الإنترنت "إلى الأبد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقطع الإنترنت "للأبد".

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي، إنه "إذا استمرت الاضطرابات المميتة في البلاد بالتحريض على الإنترنت، فقد يتم قطع الشبكة العنكبوتية في البلاد "إلى الأبد".

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وأعلن آبي، أن "إثيوبيا تريد أن تساعد الإنترنت في دفع عجلة التنمية، لكنه حذر من أنها "ليست مياه ولا هواء".

وجاءت تصريحات آبي أحمد، بعد اغتيال قائد جيش الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ومحاولة انقلاب بإحدى المناطق في الأسابيع الأخيرة.