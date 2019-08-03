كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: عملة الصين تتجه إلى الجحيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

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ومتحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها إتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس فقط إتفاقاً متكافئاً".

وقال ترامب دون أن يذكر تفاصيل إن العملة الصينية "ذاهبة إلى الجحيم".