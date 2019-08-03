كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج: استمرار المحادثات بين حكومة فنزويلا والمعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية النرويجية أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان غايدو سيواصلان مفاوضاتهما لحل الأزمة السياسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها إن الطرفين "يواصلان بحثهما عن حلول" في محادثات بوساطة تجري في جزيرة بربادوس الكاريبية.

وقال البيان "كرر الطرفان استعدادهما للمضي قدما في البحث عن حل دستوري متفق عليه يركز على رفاهية الشعب الفنزويلي."

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جاء هذا الإعلان قبل أيام من توقع تمثيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ووزير التجارة ويلبر روس الوفد الأمريكي في مؤتمر عُقد في 6 أغسطس في بيرو حضره ممثلون من أكثر من 50 دولة يعترفون بـ غايدو كرئيس لفنزويلا ويعتبرون إعادة انتخاب مادورو في العام الماضي احتيال. ورفضت روسيا وكوبا وتركيا التي تدعم حكومة مادورو الاشتراكية دعوة للحضور.

صرح مسؤول كبير بالادارة الامريكية يوم الجمعة ان بولتون سيتحدث عن الخطوات القادمة للسياسة الامريكية فيما يتعلق بالازمة السياسية والاقتصادية لفنزويلا، بينما سيوضح روس خطة تركز على اعادة البناء فى الدولة الواقعة فى امريكا الجنوبية بمجرد توقف مادورو عن السلطة.

أصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته لأنه لم يُصرح له بالتحدث إلى الصحفيين حول الجهود الأمريكية.

