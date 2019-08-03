اتحاد طنجة يتعاقد مع الليبي صالح الطاهر

عزز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، خطه الهجومي، أمس الجمعة، بتعاقده مع المهاجم الليبي صالح الطاهر، الذي سيدعم الفريق بدءا من الموسم القادم.
ونجح فارس البوغاز في توقيع عقد يمتد لموسمين مع صالح الطاهر، قادما من نادي أهلي طرابلس الليبي الذي انضم إلى صفوفه متم عام 2016 من فريق خليج سرت.
وخاض صاحب 27 عاما، رفقة المنتخب الليبي للمحليين نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها ابملاعب المغربية مطلع العام الماضي، حيث نجح مهاجم اتحاد طنجة الجديد في إحراز ثلاثة أهداف.
يذكر أن صالح الطاهر هو رابع لاعب أجنبي في صفوف الاتحاد، الذي ينتظره الدور التمهيدي من كأس مجمد السادس، بعد الكونغولي موكوكو، والسنغالي يوسف كوناتي، والإيفواري مصطفى كامارا.
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