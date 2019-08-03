جسر الزرقاء: إصابة فتاة إثر تعرضها للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضها لجريمة طعن في بلدة جسر الزرقاء، اليوم السبت.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة وهي تعاني من جروح متوسطة في مختلف أنحاء جسدها.
وجرى نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة، وهي في وعيها الكامل.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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