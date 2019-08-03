العثور على جثة شاب من أم الفحم قرب إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر فجر اليوم، السبت، على جثة الشاب عامر صالح أشقر (27 عاما) من مدينة أم الفحم بالقرب من بلدة إكسال.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى الإعلان عن وفاة الشاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة، وبحسب الادعاءات الواردة عنها فإن الخلفية ليست جنائية.

هذا، وتخيم أجواء من الحزن على عائلة الفقيد ومدينة أم الفحم منذ الإعلان عن العثور على جثة الشاب.