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العثور على جثة شاب من أم الفحم قرب إكسال

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر فجر اليوم، السبت، على جثة الشاب عامر صالح أشقر (27 عاما) من مدينة أم الفحم بالقرب من بلدة إكسال.

ووصل طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى الإعلان عن وفاة الشاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الوفاة، وبحسب الادعاءات الواردة عنها فإن الخلفية ليست جنائية.

هذا، وتخيم أجواء من الحزن على عائلة الفقيد ومدينة أم الفحم منذ الإعلان عن العثور على جثة الشاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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