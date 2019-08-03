شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعتبر أي جنوبي يدعم الإخونج خائن والان مع التفاصيل
قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، " ان اي جنوبي يدعم الاخوان المسلمين (الاخوانج) خائن.
ونشر هاني بن بريك تغريدة على حسابه في تويتر قائلا:" يا بلادي ,,يا بلاد الثائرين .أوعدك أني أعيش العمر مخلص لك أمين"، وهي أغنية وطنية جنوبية قديمة .
واضاف بن بريك في تغريدته :"الجنوب بلاد الثائرين ولن تركع لسفل الشرعية الإخونجية" .. مشيراً إلى أن الثائرين الذين انتزعوا الاستقلال من بريطانيا سينتزعه أحفادهم من كلاب الإخونجية ولن يكون للإرهاب الإخونجي موطئ قدم في الجنوب.
وأكد بن بريك ان أي جنوبي سيدعم الإخونج خائن.
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