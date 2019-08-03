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الكشف عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى بالإمارات

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كشفت وسائل إعلام، موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019، تبدأ إجازة عيد الأضحى في الدولة من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، من يوم السبت الموافق 10 أغسطس (آب) إلى الثلاثاء 13 أغسطس (آب).

وكانت المملكة العربية ، أعلنت أول من أمس الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، بشهادة عدد من الشهود العدول، وبذلك يكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس (آب) أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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