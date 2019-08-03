شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الدخيل جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان والان مع التفاصيل

أكد السفير السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تركي الدخيل، أن جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الدخيل خلال محاضرة له ألقاها، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: "جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة الإخوان، فمن ينضم إلى داعش لابد أن يمر أولًا بجماعة الإخوان كمرحلة تمهيدية، فهم أول من أنبت جناحًا عسكريًا، وهم الذين اغتالوا النقراشي باشا في مصر، وكذلك وزير الشؤون الإسلامية المصري الذهبي، فشرعنة العنف بدأت من جماعة الإخوان ثم انتقلت إلى الآخرين".

وأضاف: "السعودية والإمارات شاركتا في تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وترأست السعودية إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب وكانت الإمارت من أولى الدول الحاضرة فيه، كما أنشأت السعودية مركز مكافحة الفكر المتطرف اعتدال في 2017".

وأوضح السفير السعودي، أن كلا الدولتين كافحتا تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي رفع شعارات تنتمي للإسلام، فعملت الرياض وأبو ظبي على كشف حقيقته والتأكيد على أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام