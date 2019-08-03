شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية والتغيير" بالسودان: مجلس الوزراء سيعين حكام الولايات والان مع التفاصيل

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن تعيين حكام الولايات سيكون من قبل مجلس الوزراء.

وقالت في مؤتمر صحفي السبت لعضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير، ابتسام سنهوري، والمتحدث باسم القوى مدني عباس مدني، إن جزء من الاتفاق يشمل وضع جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضافت أن الوثيقة الدستورية ستكون متاحة للجميع حين الانتهاء من صياغتها القانونية، مشيرة إلى أن الوثيقة تتيح تعيين مزدوجي الجنسية في مناصب وزارية.

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ولفتت قوى الحرية والتغيير إلى أن ضمان سيادة القانون أهم أولويات الفترة الانتقالية، وشددت على ضرورة العمل على تأسيس دولة تقوم على المؤسسات والقوانين، وقالت : "لا تنازل عن مبدأ سيادة القانون".

وحول المجلس السيادي، قالت إن السلطات تقوم على ثلاث مراحل المجلس السيادي والمجلس التنفيذي والجهاز التشريعي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا.

وأوضحت أن المجلس السيادي هو جسم مدني عسكري وليس عسكريا فقط، وأن المجلس السيادي سيتكون من أغلبية مدنية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها ستختار 67% من أعضاء المجلس التشريعي القادم، وأن تحقيق السلام في السودان من أهم القضايا الملحة حاليا.