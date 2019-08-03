درجات الحرارة في البصرة تتخطى نصف درجة الغليان.. (جدول)

سجلت درجات الحرارة في محافظة البصرة أعلى من 50 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية



وأوضح الجدول، أن منطقة الحسين في البصرة احتلت المرتبة السادسة بأعلى درجات الحرارة بالعالم وبواقع 50.2 درجة مئوية، فيما احتلت العمارة المرتبة 12 بواقع 49.4 درجة مئوية، وحلت الناصرية بالمرتبة 14 وبواقع 49.4 درجة مئوية أيضاً. .ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأميركية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بين الجدول أن منطقة مطربة الكويتية احتلت المرتبة الأولى بأعلى درجات الحرارة بالعالم وبواقع 51.4 درجة مئوية، يليها مطار البصرة وبدرجة حرارة بلغت 51.2 درجة مئوية.وأوضح الجدول، أن منطقة الحسين في البصرة احتلت المرتبة السادسة بأعلى درجات الحرارة بالعالم وبواقع 50.2 درجة مئوية، فيما احتلت العمارة المرتبة 12 بواقع 49.4 درجة مئوية، وحلت الناصرية بالمرتبة 14 وبواقع 49.4 درجة مئوية أيضاً. وأدناه الجدول بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية:

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