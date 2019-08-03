- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ،السبت، عن أن واشنطن تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة، إذا كان ذلك ممكنا.
وقال إسبر، في رده على سؤال، على متن الطائرة التي تقله إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر إسبوعا، عن احتماليه نشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا : "نعم .. نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت".
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"،الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
وكانت واشنطن علّقت مطلع فبراير/شباط الماضي مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة، متهمة موسكو بتصنيع صواريخ لا تتوافق مع أحكام المعاهدة، وبدأت مع التعليق فترة انتقالية من 6 أشهر انتهت الجمعة الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يؤكد رغبة بلاده في الإسراع بنشر صواريخ جديدة بآسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.