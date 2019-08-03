وزير الدفاع الأمريكي يؤكد رغبة بلاده في الإسراع بنشر صواريخ جديدة بآسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ،السبت، عن أن واشنطن تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة، إذا كان ذلك ممكنا.

وقال إسبر، في رده على سؤال، على متن الطائرة التي تقله إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر إسبوعا، عن احتماليه نشر واشنطن أسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا : "نعم .. نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت".



وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"،الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.

وكانت واشنطن علّقت مطلع فبراير/شباط الماضي مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة، متهمة موسكو بتصنيع صواريخ لا تتوافق مع أحكام المعاهدة، وبدأت مع التعليق فترة انتقالية من 6 أشهر انتهت الجمعة الماضي.