الان تتابع واشنطن تنشر صواريخ جديدة لتقويض النفوذ الصيني في آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر السبت أن الولايات المتحدة تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنا، لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة.
وردا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن اسلحة تقليدية جديدة متوسطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي تقله الى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمر أسبوعا “نعم (…) نريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت”.
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