أبو فاعور: ينقلبون على الدستور والمؤسسات ويزورون الحقائق القضائية في المحكمة العسكرية

أشار وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ الى انه "سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام ال​لبنان​ي وسينتصر الحق والحقيقة"، مشيرا الى ان " لدى الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء سائلا "من الذي عطّل مجلس الوزراء؟ هل ​سعد الحريري​ ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟. لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس ​الحكومة​ وعلى مجمل مكونات الحكومة؟ وأعرب عن استغرابه "أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال ووصل إلى مؤسسة ​القضاء​،حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات،وبالأجهزة القضائية،والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء.

وكشف ابو فاعورأنه "سيكون للحزب التقدمي الإتشراكي كلاما كثيرا حول هذا الأمر في الأسبوع القادم في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي.

كلام الوزير ابو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب تيمور جنبلاط في رعايته العشاء السنوي لصندوق دعم المريض في جمعية آفاق الذي اقيم في مطعم ليالي وادي التيم في ​راشيا​.