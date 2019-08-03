توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال، كما يتشكل الضباب الى المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.