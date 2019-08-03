الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أن يكون ​الطقس​ غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات. وجاء في ​النشرة​ الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال، كما يتشكل الضباب الى المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.