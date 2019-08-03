النشرة: دعوة ابناء حي "الرأس الاحمر" في عين الحلوة للعودة الى منازلهم فورا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، الى ان قائد الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي، دعا ابناء حي "الرأس الاحمر" في ​مخيم عين الحلوة​ الى العودة الى منازلهم فورا، بعد انتهاء العملية الامنية التي أدت الى فرار المطلوب بلال ​العرقوب​ ومجموعته من الحي"، معاهدا ان "تبقى قوات الامن الوطني" صمام أمان لحفظ امن واستقرار المخيم وسلامة ابنائه.

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