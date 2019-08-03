بدء جولة جديدة من المحادثات بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة

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الدوحة: استؤنفت محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة السبت في الدوحة حسب ما أعلنت الحركة، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي تدخلًا عسكريًا أميركيًا في أفغانستان عمره نحو 18 عامًا.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان في الدوحة سهيل شاهين لوكالة فرانس برس "اليوم بدأت المحادثات".

وتسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق سياسي مع متمردي طالبان قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المرتقبة في 28 سبتمبر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة للصحافيين "حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات".

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في مقابل خفض الولايات المتحدة عديد قواتها في أفغانستان، تطلب واشنطن من طالبان بأن تلتزم بوقف إطلاق نار وأن تتعهد بقطع أي صلة لها بتنظيم القاعدة.

في السابع من أكتوبر 2001، بعد أقلّ من شهر على اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة التي أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل، نفذت واشنطن وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة النطاق في أفغانستان.

وكتب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لدى وصوله إلى الدوحة الجمعة في تغريدة "نحن نهدف إلى (التوصل) إلى اتفاق سلام، ليس إلى اتفاق انسحاب (القوات): اتفاق سلام يسمح بالانسحاب".

