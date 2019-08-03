رئيس فنزويلا يرفض "حصار ترامب": "بحارنا ستبقى حرة ومستقلة"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أمس، بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تضمن فرض حصار محتمل على دولة فنزويلا.

وقال "مادورو"، إن بحار فنزويلا ستبقى "حرة ومستقلة"، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف أنه طلب من صمويل مونكادا سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، إدانة التهديد "غير القانوني" لمجلس الأمن الدولي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 1 أغسطس الجاري، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا، وذلك حينما قال ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".