رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أمس، بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تضمن فرض حصار محتمل على دولة فنزويلا.
وقال "مادورو"، إن بحار فنزويلا ستبقى "حرة ومستقلة"، بحسب "سبوتنيك".
وأضاف أنه طلب من صمويل مونكادا سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، إدانة التهديد "غير القانوني" لمجلس الأمن الدولي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 1 أغسطس الجاري، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا، وذلك حينما قال ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس فنزويلا يرفض "حصار ترامب": "بحارنا ستبقى حرة ومستقلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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