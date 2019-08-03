شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تسير 7 رحلات إضافية من مطار القاهرة لنقل الحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الخطوط الجوية السعودية، 7 رحلات جوية إضافية من مطار القاهرة الدولى، إضافة إلى جدول رحلاتها المنتظم لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن الخطوط الجوية السعودية سيرت 7 رحلات جوية إضافية من مبنى الركاب القديم رقم 1 بالمطار ،أرقام 3601 ،3324 ،3322 ،3330، 3320 ، إلى مطار المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين إلى جده الدولى أرقام 3314، 3302، لنقل حجاج قرعة الحج السياحى لأداء مناسك الحج.

وأضافت المصادر أن تلك الرحلات جاءت إضافية إلى جدول رحلات الشركة المنتظم المقرر بجدول التشغيل، وذلك لنقل حجاج بيت الله إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

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وقال المهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، إنه تم عقد اجتماع مع ممثلى محطة الخطوط السعودية بالمطار، لمناقشة ترتيبات سفر ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج.

وأوضح رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى فى تصريحات سابقة، أنه تم الاتفاق على تسيير الرحلات المنتظمة للشركة من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بالإضافة إلى تسيير رحلات إضافية من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بإضافة إلى توفير عدد كبير من المنسقين بمبنى الركاب رقم 2 للاستقبال الحجاج، وإرشادهم إلى أماكن سفرهم الصحيحة، سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية.

وأشار إلى أنه تم توفير وتركيب عدد كبير من العلامات الإرشادية داخل حيز المطار لتوجيه الحجاج، إضافة إلى توفير خدمات التنقل بين صالات مطار القاهرة ،للعمل على راحة المسافرين.