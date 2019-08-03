شكرا لقرائتكم خبر عن التعذيب فى عهد أردوغان.. فيديو يوثق لحظة وفاة مدرس تركى داخل سجن الديكتاتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة ، فيديو يرصد فيه اللحظات الأخيرة لمدرس تركي يدعى جوكهان أتشيك كوللو اعتقل بتهمة المشاركة في انقلاب عام 2016، ولحظه وفاته داخل سجون أردوغان ، نتيجة للتعذيب الذى تعرض له داخل السجون .

ويظهر فى الفيديو الذى نشره موقع شؤون تركية، المدرس التركي مع أربعة معتقلين أخرين في زنزانة داخل مركز للشرطة في إسطنبول، ووفقا لشهادات زملائه في السجن، التى تم تداولها، أن المدرس التركى أعيد إلى زنزانته في يومها شبه فاقد للوعى من جراء التعذيب.

Advertisements

كانت السلطات التركية اعتقلت أتشيك كوللو في 24 يوليو 2016، وفصلته من وظيفته بعد توجيه تهم له تتعلق بالإرهاب والتخطيط لانقلاب، حيث ظل معتقلا وتعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي على حد سواء حتى وفاته .