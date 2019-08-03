شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول حجاج قطر للسعودية.. ابن عم تميم: كل عام ينتصر الحق على الباطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية، وابن عم تميم بن حمد، أن وصول أول دفعة من الحجاج القطريين للسعودية، يؤكد أن الشعب القطرى لم يلتفت لأكاذيب تنظيم الحمدين الذى سعى لتسييس الحج.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": نبارك للشعب القطري وصول أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ففي كل عام ينتصر الحق على الباطل.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: في كل عام يثبت لنا شعب قطر الأصيل أنه لا يلتفت لأكاذيب تنظيم الحمدين الإرهابى الذى حاول تسيس هذه الشعيرة العظيمة، ونسى إجرامه ضد الشعب القطرى وجيرانه والعالم.

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